Урочисто відкрито психоневрологічний диспансер

У Сумах урочисто відкрито першу чергу обласного комунального закладу «Сумський обласний психоневрологічний диспансер» та споруджений на його базі діагностичний центр.

Як передає кореспондент УНІАН, на урочисту церемонію прибули керівники області, всіх медичних установ регіону, представники духовенства, громадськості та ЗМІ. Приміщення закладу було освячено.

«Це - найсучасніший заклад в Україні, в якому можна пройти весь спектр медичного обстеження. Його відкриття - великий крок у нових підходах у медичному обслуговуванні населення Сумщини», - сказав керівник облдержадміністрації Юрій ЧМИРЬ.

За його словами, будівництво закладу, згідно проекту, заплановане у два етапи. Перший - здана в експлуатацію поліклініка з диспансерним відділенням та діагностичним центром (блок А) на 250 відвідувань на добу. Другий - до оснащення поліклініки, відділення амбулаторії судово-психіатричної експертизи і будівництво стаціонару на 240 ліжок (блок Б). Всі роботи заплановано закінчити до грудня 2011 року.

За інформацією начальника обласного управління охорони здоров’я Петра ПАВЛЮКА, у поліклініці будуть отримувати медичну допомогу і лікуватися мешканці регіону зі встановленими діагнозами. Діагностичний центр матиме подвійне призначення. По-перше, діагностика всіх психіатричних хворих. По-друге, забезпечення діагностики всього населення області, яке не зареєстроване як психіатричні хворі, але відчувають періодичні проблеми психологічного характеру та потребують необхідної діагностики.

«Саме тому і поліклініка, і діагностичний центр мають окремі входи та окремі реєстратури і оснащені специфічним обладнанням для проведення діагностики та надання допомоги в усіх випадках», - повідомив П. ПАВЛЮК.

Як розповів під час екскурсії закладом координатор проекту Желько ГРАНАТІР, обидва підрозділи об’єднані в єдину інформаційну мережу із спеціалізованим програмним забезпеченням, що дозволить електронне ведення карток пацієнтів та швидкі комунікації між лікарями. Також ця програма дасть можливість застосовувати дистанційне консультування з іншими клініками, де встановлена така ж програма. Це зроблено для того, щоб вузький спеціаліст при необхідності міг досить швидко дистанційно проконсультувати пацієнта.

Наразі заклад вже оснащений 16-зрізовим томографом «TOSHIBA», що може робити аналіз рухомих органів (серця і т. д.), цифровий мамограф двох ступенів (лише другий в Україні), сучасний рентгенологічний комплекс, апарат ультразвукового дослідження судин; обладнання для повного біохімічного аналізу крові та гормонального обстеження, інше унікальне медичне устаткування.

Всі лікарі, які працюватимуть на цьому обладнанні, не лише пройдуть відповідне навчання, але й складуть потім іспити.

На фінансування проекту було затрачено 56 мільйонів гривень, повідомили в облдержадміністрації. Всі кошти були залучені із Стабілізаційного фонду, який розподіляв уряд. На другу чергу об’єкта на 2011 рік заплановано кошторис у 60 млн. гривень.

Перший прийом пацієнтів в обласному психоневрологічному диспансері відбудеться 15 січня. Загалом у закладі працюватиме поки що 54 медичних працівники, які мають відповідну підготовку для роботи з новітнім обладнанням, а із введенням другої черги їхня кількість досягне 225 осіб.

Приміщення діагностичного центру обладнане сучасним оптово-волоконним зв’язком, що дозволяє здійснювати інтернет-конференції в режимі on-line та отримувати консультації з провідними медичними інститутами Києва, Москви та Ізраїлю.