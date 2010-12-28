Елтон Джон став батьком

Знаменитий музикант Елтон Джон і його друг, канадський режисер Девід Фарніш, усиновили новонароджену дитину, пише US Weekly.

Хлопчика, якого назвали Захарі Джексон Лівон Фарниш-Джон, народила сурогатна матір у Каліфорнії. Наголошується, що дитина з`явилася на світ у день католицького Різдва – 25 грудня.

Це перша дитина як для 62-річного Елтона Джона, так і для його 48-річного друга.

Вони побралися в 2005 році через 12 років спільного життя.

Газета.Ru