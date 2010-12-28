На Луганщині горіла сільрада

У селі Рогове Новопсковського району Луганської області сталася пожежа у сільраді.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-центрі управління з питань НС Луганської облдержадміністрації.

Пожежа розпочалася 27 грудня о 23.44 і тривала більш як годину. Вогнем було знищено дах на площі 80 кв. м. Попередня причина пожежі і збитки встановлюються.

Як повідомили кореспонденту УНІАН телефоном жителі села, це вже друга пожежа у селі після виборів, що має відношення до місцевої влади. Майже одразу після виборів, на яких селяни обрали сільським головою вчителя фізкультури Віктора ЖИГУЛІНА, невідомі підпалили його обійстя. Пожежа теж сталася вночі. Родина В.ЖИГУЛІНА спала і лише завдяки сусідам, які побачили, що горить сарай, пожежу вчасно загасили. Згоріли тільки дерев`яні перегородки сараю.

За словами місцевих жителів, міліція тоді не порушувала кримінальну справу.