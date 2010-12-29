Петро Ющенко не віддав Московському патріархату храм у Хоружівці

00:00, 29 грудня 2010
Суспільство
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Повідомляє прес-служба Сумської єпархії

Брат екс-президента Віктора ЮЩЕНКА Петро відмовився передавати храм Святого Андрія Первозванного та Святої великомучениці Катерини у селі Хоружівка Недригайлівського району Сумської області Українській Православній Церкві Московського патріархату.

Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник прес-служби Сумської єпархії УПЦ МП протоієрей Максим (ДЕНИСЕНКО), на прохання Свято-Катеринівської громади села Хоружівка єпископ Сумський і Охтирський УПЦ МП ЄВЛОГІЙ зустрівся в Києві з народним депутатом України П.ЮЩЕНКОМ. У бесіді з братом екс-президента владика висловив стурбованість ситуацією у зв’язку з тим, що віруючі УПЦ МП вже три роки не мають можливості молитися в церкві. Сумський єпископ просив народного депутата про передачу громаді хоча б нижнього бокового вівтаря храму. «Петро ЮЩЕНКО відповів категоричною відмовою і заявив, що хоружівська церква буде належати тільки Київському Патріархату», - розповіли у єпархії УПЦ МП.

П.ЮЩЕНКО опікувався будівництвом Свято-Андріївського храму Хоружівки. Храм, споруджений у 2007 році в стилі козацького бароко, розписаний художникам зі Львівської академії мистецтв: тут є прекрасні золото-червоні лики Матері Божої, апостолів та святих мучеників, а також фрески – копії Михайлівського Золотоверхого храму.

Як розповів протоієрей Максим (ДЕНИСЕНКО), “новозбудований Свято-Андріївський храм з нижнім боковим вівтарем на честь Святої великомучениці Катерини був повністю переданий громаді УПЦ КП, після чого жителі Хоружівки, які є прихожанами УПЦ МП, втратили можливість молитися у своєму храмі”. Лише нещодавно Катерининська громада знайшла можливість придбати невеликий будиночок на околиці села. За рік тут був зроблений ремонт старої споруди та обладнано невеликий храм.

 

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