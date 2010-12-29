За рік створено більше 1500 ОСББ

В Україні поточного року створено більш як 1,5 тисяч об`єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник міністра з питань житлово-комунального господарства Віталій ШАПОВАЛЕНКО.

За його словами, за підсумками року загальна кількість ОСББ у країні збільшилася до більш як 11 800, що становить 17% багатоповерхового житлового фонду.

В.ШАПОВАЛЕНКО уточнив, що створення об`єднань проходило за рахунок коштів Стабілізаційного фонду держбюджету.

Він додав, що в попередні роки в країні в середньому створювалося 400-500 об`єднань співвласників багатоквартирних будинків на рік.

Нагадаємо, загальнодержавною програмою реформування житлово-комунального господарства України передбачено, що до 2014 року ОСІБ мають управляти близько 70% житлового фонду країни.