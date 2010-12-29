Шеф-редактора видання «Наш век» викликають у прокуратуру

Шеф-редактора Інтернет-видання «Наш век» Дмитра КОЛІСНИЧЕНКА викликають до слідчого прокуратури Оболонського району міста Києва ПЛАХОТНИКА В.В. о 16.00 29 грудня 2010 року для «дачі пояснень з приводу прокурорської перевірки».

Інших мотивів явки у виклику столичної прокуратури не вказано, зазначає видання «Наш век».

«Вже після 22.00 у вівторок, 28 грудня, за місцем моєї прописки прийшла людина і залишила «в дверях» виклик», - сказав сам Д.КОЛІСНИЧЕНКО, зазначивши, що важко назвати причину зацікавленості до власної персони з боку прокуратури.

«Незважаючи на те, що в отриманні виклику я не розписувався, ігнорувати його я не збираюся. О 16.00 29 грудня буду за вказаною у виклику адресою – вулиця маршала Малиновського, 10 (станція метро «Оболонь») кабінет №45», - додав він.