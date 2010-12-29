Завтра в Україні - до 20° морозу

Завтра в деяких регіонах України до 20° морозу.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 30 грудня по Україні без опадів, лише у західних, північних областях та на Луганщині очікується невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний (у Криму та Приазов`ї) північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі - 9-14° морозу, в прикарпатських та центральних областях при проясненнях - 15-20°, у східних областях - 5-10° морозу, вдень - 2-7° морозу; в Криму вночі - 1-6° морозу (на Південному узбережжі 0-2° тепла), вдень - 0-5° тепла.

По Київській області мінлива хмарність. Невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 9-14° морозу, вдень - 2-7° морозу.

У Києві мінлива хмарність. Невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 10-12° морозу, вдень - 4-6° морозу.