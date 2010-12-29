Міліція має три версії побиття проректора Донецького університету

У кримінальній справі, порушеній за фактом побиття проректора Донецького національного університету Тетяни ЛЕВ, міліція розглядає кілька версій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Донецьку начальник Головного управління МВС України в Донецькій області Микола КУП`ЯНСЬКИЙ.

Він підтвердив, що за даним фактом міліція порушила кримінальну справу і перерахував три версії мотивів скоєння даного злочину, які розглядаються правоохоронцями, – це помста, хуліганство і інсценування биття.

М.КУПЯНСЬКИЙ підкреслив, що «жодним версіям з висунутих ми не віддаємо перевагу, ми працюємо над усіма версіями».

«На превеликий жаль, поки що особа, причетна до побиття дружини кандидата в ректори, не встановлена», - зауважив начальник обласної міліції.

Довідка УНІАН. 10 грудня конференція трудового колективу Донецького національного університету обрала Ю.ЛИСЕНКА для затвердження Міністерством освіти, науки, молоді та спорту на посаду ректора вишу. За результатами таємного голосування, Ю.ЛИСЕНКО набрав 46% голосів, тобто, подолав необхідні 30%, а його опонент Петро ЄГОРОВ набрав 29,67% голосів.

15 грудня міліція провела обшук у квартирі ректора Ю.ЛИСЕНКА.

17 грудня прес-служба прокуратури Донецької області повідомила, що в Донецькому національному університеті проходять слідчі дії, пов`язані з порушенням кримінальної справи про розтрату майна посадовцями вишу. При цьому прес-служба прокуратури області попросила «не пов`язувати факт порушення кримінальної справи з виборами ректора університету».

Увечері 17 грудня двоє невідомих збили з ніг і завдали декілька ударів по голові Т.ЛЕВ – дружині новообраного ректора. Жінка в результаті нападу отримала струс мозку. За словами Ю.ЛИСЕНКА, нападники заявили його дружині: «Це тобі за чоловіка!».