Україна припинила розслідування щодо імпорту феросплавів

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі припинила спеціальне розслідування щодо імпорту до країни феросплавів, незалежно від країни походження та експорту.

Про це йдеться в повідомленні Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, опублікованому в газеті “Урядовий кур`єр” від 25 грудня.

Як зазначається в повідомленні, імпорт в Україну феросплавів у період розслідування не здійснювався в таких обсягах і на таких умовах, які б завдали або загрожували завдати значні збитки національному товаровиробнику.

Міжвідомча комісія також нагадує, що розслідування щодо імпорту феросплавів було порушено за ініціативою Української асоціації виробників феросплавів від імені Нікопольського, Запорізького й Стахановського феросплавних заводів.