столиці на 2011 рік з доходами та видатками понад 16 млрд. грн.

Київ. 28 грудня. УНІАН. Київрада прийняла бюджет столиці та програму її соціально-економічного розвитку на 2011 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення були прийняті сьогодні на засіданні сесії Київради.

За бюджет столиці проголосували 90 з 108 зареєстрованих в залі депутатів, за програму соціально-економічного розвитку – 89 з 110 депутатів.

Як повідомив під час доповіді з цього питання заступник голови КМДА Руслан КРАМАРЕНКО, в ході вивчення та доопрацювання проекту бюджету столиці, який був презентований 28 грудня, було враховано понад 200 поправок від різних фракцій.

В той же час, за його словами, доходна та видаткова частини не змінились.

«Доходна, витратна частини не змінені в порівнянні з тим, що було презентовано. 16 млрд. як було, так і є», - прокоментував він.

Згідно з прийнятим бюджетом доходи Києва у 2011 році становитимуть 16,37 млрд. грн. видатки – 16,37 млрд. грн. Окрім того, на сферу держуправління передбачено на наступний рік у бюджеті столиці 585,8 млн. грн., на сферу освіти – 3 млрд. 466,2 млн. грн.; на охорону здоров’я – 2 млрд. 649,8 млн. грн.; на соцзахист – 2 млрд. 221,1 млн. грн.; на сферу житлово-комунального господарства – 1 млрд. 196 млн. грн.; на культуру та мистецтво – 443,3 млн. грн.; на сферу розвитку фізичної культури та спорту – 97,2 млн. грн.; на ЗМІ – 33,7 млн. грн. Видатки на сільське та лісове господарство – 1,8 млн. грн. Видатки на транспорт, дорожнє господарство та зв’язок передбачені в обсязі 376,2 млн. грн.; на будівництво – 780,4 млн. грн.; на запобігання та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій у проекті бюджету столиці передбачено 7,6 млн. грн.).

Витрати, не віднесені до основних груп, в бюджеті складають 1,738 млрд. грн.

Як повідомив Р.КРАМАРЕНКО, субвенції Києву з держбюджету можуть бути збільшені.

«Ми подавали як проект. Ці цифри є в постанові Кабміну, але вона не опублікована, і згідно з Бюджетним кодексом, ми не можемо включити це в бюджет. Так, на програму підготовки до Євро-2012 передбачено 2,3 млрд. грн., на програму соціально-економічного розвитку – 1 млрд. грн.», - сказав Р.КРАМАРЕНКО.

За його словами, сьогодні це не враховано в бюджеті Києва, але на наступній сесії передбачається внести зміни в бюджет столиці, коли постанова Кабміну буде опублікована.