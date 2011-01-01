Українські підприємства зможуть постачати до Росії м'ясо і масло

Россільгоспнагляд з 30 грудня 2010 року включає 11 підприємств у відповідні списки українських підприємств, що мають право на поставки продукції тваринного походження в Російську Федерацію.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Россільгоспнагляду.

Дозволено поставки сирів, сухого молока і масла вершкового з підприємств ТОВ «Крижопільський сироробний завод», ТОВ «Білоцерківський молочний комбінат», ТОВ «Техмолпром», ПАО «Глобинський маслозавод», ЗАТ «Лозовський молочний завод», ПАО «Великобурлуцький сироробний завод».

До списку підприємств України, що мають право на експорт яловичини в Російську Федерацію, включені ПАТ «Козятинській м`ясокомбінат», ТОВ «Спартак», ЗАТ «Агропродукт», ТОВ «ПКП «Прилуки-агропереробка».

До списку українських підприємств, що мають право на поставки м`яса птиці і сирих м`ясопродуктів з птиці в Російську Федерацію, включений ТОВ «Комплекс «Агромарс».

Також Россільгоспнагляд з 30 грудня 2010 року скасовує тимчасові обмеження на ввезення в Російську Федерацію продукції ОАО «Шосткинський міськмолкомбінат» (з 09.11.2010 назву змінено на ПАО «Бель Шостка Україна»).