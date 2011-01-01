Експерти: олігархічні групи будують тоговельні центри

У Києві пропозиція торгових площ у 2011 році може зрости на 23% (260 тис. кв. м), порівняно з 2010 роком – до 1 млн. 355,1 тис. кв. м.

Про це йдеться в огляді ринку комерційної нерухомості компанії Aurora Development, переданому агентству УНІАН.

Згідно з документом, введення нових торгово–розважальних об`єктів в експлуатацію залишиться на низькому рівні ще, щонайменше, впродовж 1-2 років.

«У 2011 році навряд чи пропозиція якісної торгової нерухомості поповниться кардинально новими ТЦ – введення більшої частини об`єктів з 2010 було перенесене на 2011 рік. Саме ці об`єкти і формуватимуть ринкову пропозицію», - йдеться у документі.

За оцінками фахівців компанії, наступного року основна фінансова підтримка нових об`єктів здійснюватиметься вітчизняними фінансово-промисловими групами.

«Якісні об`єкти торгової нерухомість створюватимуться, швидше за все, вітчизняними олігархічними групами, оскільки для іноземних інвесторів існує велика кількість проектних ризиків», - наголошується в документі.

За даними компанії, на 2011 рік намічене введення в експлуатацію 6 торгово-розважальних центрів – «Еспланада» (загальною площею 38 тис. кв. м), друга черга ТРЦ «Dream Town» (82 тис. кв. м), «Rainbow» (22,8 тис. кв. м), ТРЦ «Мега-Сіті» (25,4 тис. кв. м), «Promenada Park» (43 тис. кв. м), “Мармелад” (47 тис. кв. м), а також спеціалізованих магазинів – Novus (9,6 тис. кв. м) і Leroy Merlin.

Як повідомляв УНІАН, у Києві пропозиція торгових площ у 2010 році зросла на 9% (99,5 тис. кв. м), порівняно з 2009 роком - до 1 млн. 095,1 тис. кв. м.