Завтра на Майдан Незалежності привезуть Віфлеємський вогонь

Сьогодні близько 17.00 делегація Української православної церкви Московського патріархату привезе до Києва Віфлеємський вогонь.

Як повідомили УНІАН у прес-офісі Української православної церкви Московського патріархату, напередодні відзначення православними Різдва Христового делегація УПЦ МП взяла вогонь від лампади над місцем народження Ісуса Христа (Базиліка Різдва в ізраїльському місті Віфлеєм).

Завтра, 6 січня, під час вечірнього різдвяного богослужіння Предстоятель УПЦ Блаженніший Митрополит ВОЛОДИМИР винесе вогонь із вівтаря Трапезного храму Києво-Печерської Лаври. Звідти Віфлеємський вогонь буде доставлено на Майдан Незалежності, де від нього запалять головну благодійну свічку різдвяного ярмарку «Три мішечки. Від Миколая до Різдва» та символічну Різдвяну зірку.

За даними прес-служби УПЦ МП, у Святий Вечір о 14.00 на Майдані Незалежності в рамках благодійного різдвяного ярмарку «Три мішечки. Від Миколая до Різдва» почнеться Фестиваль куті, під час якого планують приготувати 60 кг різдвяної страви. Організатори обіцяють розучити з гостями свята колядки «Нова радість стала», «Тиха ніч» та «Добрий вечір тобі».

О 17.00 у Трапезному храмі Києво-Печерської Лаври почнеться вечірнє різдвяне богослужіння, яке відслужить Предстоятель УПЦ МП Блаженніший Митрополит Київський і всієї України ВОЛОДИМИР.

Віфлеємський вогонь привезуть на Майдан Незалежності близько 18.00 – 18.30.

О 18.30 розпочнеться концертна програма.