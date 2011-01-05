Філарет просить не віддавати Софійський собор Московському патріархату

Патріарх Київський і всієї Руси-України ФІЛАРЕТ звернувся до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА з проханням не змінювати підпорядкування Національного історико-культурного заповідника «Софія Київська».

Про це йдеться у його листах, повідомляється на сайті Української православної церкви Київського патріархату.

Патріарх ФІЛАРЕТ висловлює побоювання, що підпорядкування заповідника Міністерству культури було ініційоване з метою подальшого надання його храмів та приміщень для використання УПЦ МП, про що вже йшлося у листах митрополита Володимира (САБОДАНА) влітку 2010 року.

Як йдеться у повідомленні, раніше УПЦ Київського патріархату неодноразово зверталася до держави з проханням про надання права звершувати богослужіння у храмах заповідника «Софія Київська». Постійна відмова з боку держави мотивувалася можливим виникненням міжконфесійного протистояння, зазначається на сайті УПЦ КП.

«Тому зміна підпорядкування заповідника «Софія Київська», а тим більше – передача його храмів чи приміщень у користування УПЦ МП – пише Патріарх ФІЛАРЕТ – викличе обурення серед віруючих та прихильників Київського патріархату, посилить міжконфесійне протистояння, може привести до акцій протесту».

Щодо надання храмів і приміщень «Софії Київської» у користування, то, на переконання предстоятеля УПЦ Київського патріархату, таке рішення може бути прийняте лише якщо буде надано право почергового богослужіння для УПЦ МП та УПЦ КП, або після утворення в Україні єдиної Помісної Православної Церкви.

Як повідомлялося, на засіданні Громадської гуманітарної ради при Президентові України 22 грудня йшлося про те, щоб передати Національний заповідник “Софія Київська” під патронат Міністерства культури, оскільки цей заповідник, як і Києво-Печерська лавра, знаходяться у списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під одним реєстраційним номером.

“Чому ж в Україні Києво-Печерська лавра знаходиться в управлінні Міністерства культури, а “Софія Київська” відноситься до Міністерства регіонального розвитку? Треба, щоб ці дві святині були під патронатом одного міністерства. Так зручніше їм допомагати, так зручніше робити плани з розвитку, реконструкції, реставрації”, - пояснила цю пропозицію заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН.