В Антарктиді з'явився «Пік Донбасу»

Альпіністи Першої Донецької антарктичної експедиції підкорили безіменну вершину Антарктиди і назвали її «Пік Донбасу».

Про це УНІАН повідомила керівник прес-служби Федерації альпінізму і скелелазіння Донецької області Олена ЕСАУЛОВА.

«Першосходження на безіменну вершину Антарктиди заввишки 3126 метрів було здійснене вчора, о 17.30 за київським часом», - сказала вона.

За її словами, вершину підкорила група у складі президента Федерації альпінізму і скелелазіння Донецької області Сергія КОВАЛЬОВА, шахтаря Віталія КУТНЬОГО, металурга Сергія ТОКАРЕВА і першої української жінки-альпініста в Антарктиді Олени ВИБЛОВОЇ.

На вершині альпіністи розгорнули прапори України, Донецької області, емблеми підприємств, які спонсорували експедицію, а також встановили соляний хрест з артемівської солі, зроблений спеціально для проекту.

«За традицією першопрохідців, альпіністи спорудили на вершині контрольний тур, в якому залишили капсули з вугіллям підприємств вугільної промисловості, символи Донбасу, записку зі своїми іменами і пропозицією назвати вершину «Пік Донбасу», - додала О.ЕСАУЛОВА.

Вона уточнила, що підкорена донецькими альпіністами гора знаходиться у відрогах масиву Вінсона, маршрут комбінований (льодово-скельний), приблизно 2Б категорії складності, сходження до вершини зайняло 5,5 годин.

О.ЕСАУЛОВА також повідомила, що напередодні донецькі альпіністи передали для храму Животворящої Трійці на антарктичній станції Беллінсгаузен 5-кілограмовий дзвін з написом «Від шахтарів і металургів православного Донбасу в дар полярникам», відлитий на Донецькому металургійному заводі.

«Програма Першої Донецької антарктичної експедиції повністю виконана», - додала О.ЕСАУЛОВА.

Довідка УНІАН. Перша Донецька Антарктична експедиція стартувала з Донецька 11 грудня 2010 року.

Експедиція проходить у рамках регіонального проекту «Вугілля Донбасу на вершинах світу». Основна мета даної експедиції – сходження на вершину, на якій ще не ступала нога людини. Місія проекту – популяризація Донецького краю, створення позитивного іміджу.