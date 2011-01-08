На Хмельниччині 7 п'ятиповерхівок, лікарня і санаторій - без води

7 січня о 10.00 у смт Стара Ушиця Кам’янець-Подільського району Хмельницької області стався порив комунального водопроводу, внаслідок чого без водопостачання залишились 7 п’ятиповерхових будинків (600 мешканців), лікарня (29 хворих) і санаторій (17 відпочиваючих).

Як повідомляє прес-служба МНС, за інформацією керівників лікарні та санаторію, на об’єктах створено дводобовий запас питної води.

Підрозділом МНС здійснюється підвіз технічної води для населення.

На місці аварії працюють бригади КП ”Житловик”, проводиться заміна труби.

Подія перебуває під контролем Головного управління МНС у Хмельницькій області.