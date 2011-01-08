На скільки подорожчали промтовари за рік в Україні

В Україні ціни виробників промислової продукції в грудні 2010 року, порівняно з листопадом (показник до попереднього місяця), зросли на 0,9%, із початку року (показник до грудня 2009 року) – на 18,7%.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Також повідомляється, що ціни виробників промислової продукції в грудні 2009 року, порівняно з листопадом 2009 року, зросли на 0,9%, із початку року (показник грудень 2009 до грудня 2008 року) – на 14,3%.

Як повідомляв УНІАН, в Україні ціни виробників промислової продукції в листопаді 2010 року, порівняно з жовтнем (показник до попереднього місяця), знизилися на 0,3%, із початку року (показник до грудня 2009 року) – зросли на 17,6%.