Архітектор відповіла Герман, що з Майдану не вийде Гайд-парк

В адміністрації президента пропонують перетворити Майдан Незалежності у Києві на неофіційний «англійський Гайд-парк», де б політики зустрічалися з людьми без офіціозу. Архітектори критично оцінили цю ідею.

Заступник голови адміністрації президента України Ганна Герман озвучила пропозиціюперетворити Майдан Незалежності у Києві на своєрідний «Гайд-парк». Вона вважає, що було б логічно, аби в центрі Києва було б місце, де б влада і люди спілкувалися в «ті гострі моменти, коли між ними виникає непорозуміння». Натомість професор архітектури, член-кореспондент академії мистецтв України Лариса Скорик, яка послідовно критикує архітектурну естетику київського середмістя, вважає цю ініціативу невідповідною. Насамперед, каже Скорик, з точки зору архітектури Майдану Незалежності та його аури, яка, на її думку, є несприятливою і непристойною. За її словами, це місце неможливо назвати повноцінним майданом, сприятливим для спілкування, оскільки воно розділене транспортним сполученням, там немає зелених насаджень і зустрічатися людям там геть некомфортно. «Це витвір архітектурно-монументальний є абсолютним кітчем ХХI століття і у такій «кітчеватій» атмосфері можуть відбуватися тільки «кітчуваті» речі», - сказала Deutsche WelleЛариса Скорик.

Вона наголошує, що архітектори вже понад 20 років закликають реконструювати головну площу країни, розділити транспортні і пішохідні зони, піднявши сам майдан на верхній рівень. Однак до думки спеціалістів влада не дослухається. «Зараз це місце настільки неестетичне, настільки несучасне, що зустрічатися там та збирати там людей означає виховувати у них на довгі роки абсолютне почуття несмаку», - наголошує Скорик. Архітектор переконана, що для зустрічей з людьми владі варто подумати про інші місця, як-то Троїцька площа, що перед Олімпійським стадіоном, яка, однак, ще не

реконструйована.