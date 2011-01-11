ЗМІ обрали кращого міністра фінансів Європи 2010 року

Кращим міністром фінансів Європи 2010 року, за версією ряду міжнародних видань, став керівник мінфіну Естонії Юрген Лігі, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на телерадіокомпанію ERR. Він заступив на посаду у середині 2009 р., коли Естонія переживала глибокий спад, проте вжиті ним заходи допомогли знизити дефіцит бюджету з 9% до 3% ВВП.

Оцінка проводилася на підставі опитувань серед банкірів і економістів. Респонденти виділили здатність Ю.Лігі утримати дефіцит держбюджету під контролем в умовах глибокої економічної кризи, що допомогло державі виконати критерії, необхідні для вступу до єврозони і прокласти шлях до відновлення економічного зростання.