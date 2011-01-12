В Україні середня пенсія чоловіків на 500 грн вища, ніж у жінок

Середня пенсія чоловіка в Україні становить 1 327 грн., жінки – 827 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив віце-прем`єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО.

За його словами, приблизно 64% пенсіонерів на сьогодні – це жінки. «Коли ми подивимося на середню пенсію, то середня пенсія жінки 827 грн. по Україні, а чоловіка – 1 327 грн.», - говорить С.ТІГІПКО.

Міністр також зазначає, що кількість працюючих у країні постійно знижується: «На сьогодні ми маємо 14 млн. 400 тис. працюючих людей». У той же час, кількість пенсіонерів в Україні залишається приблизно стабільною – на сьогодні це 13,7 млн. осіб.

С.ТІГІПКО нагадав, що за підсумками 2010 року дефіцит Пенсійного фонду становитиме 26,6 млрд. грн. Якщо буде ухвалена пенсійна реформа, дефіцит фонду в 2011 році становитиме 18 млрд. грн., якщо ні, то приблизно 20 млрд. грн., зазначив він.