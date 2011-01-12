На завтра синоптики обіцяють дощ із мокрим снігом
13:22, 12 січня 2011Суспільство
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Завтра в Україні утримається хмарна погода, очікується невеликий дощ і мокрий сніг.
Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, місцями тумани, слабка ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура у східних областях вночі становитиме 3-8° морозу, вдень близько 0°; на решті території впродовж доби від 2° морозу до 3° тепла, у Карпатах 0-5° морозу (у південній частині вдень 3-8° тепла, в Криму до 11°).
У столиці та Київській області завтра невеликий дощ і мокрий сніг. Вночі та вранці туман, на дорогах подекуди ожеледиця. Температура по області впродовж доби від 2° морозу до 3° тепла, у Києві - вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.
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