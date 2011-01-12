У Запоріжжі стріляли в екс-гендиректора аеропорту

У Запоріжжі скоєно замах на екс-генерального директора ДП "Міжнародний аеропорт “Запоріжжя" Євгена КАРГАЛЬСЬКОГО.

Про це повідомили УНІАН у керівництві Запорізького аеропорту.

За їх даними, замах був скоєний 11 січня у Жовтневому районі Запоріжжя - біля спорткомплексу, де колишній гендиректор аеропорту «Запоріжжя", що нині обіймає посаду заступника директора ТОВ "ЮгСпецсервіс" (паливної компанії, що здійснює заправку літаків на території Запорізького аеропорту - УНІАН), очікував на свого сина-школяра з тренування.

"Невідомий кілька разів вистрілив у Є.КАРГАЛЬСЬКОГО, коли він був у машині. У результаті з вогнепальними пораненнями він був у дуже тяжкому стані доставлений до лікарні і в терміновому порядку прооперований", - повідомили в аеропорту.

За інформацією медиків 5-ї міської лікарні, "за попередніми даними, операція пройшла успішно, і на даний момент безпосередньої загрози життю постраждалого немає".

У керівництві Запорізького главку міліції факт здійснення злочину стосовно екс-гендиректора ДП "Міжнародний аеропорт «Запоріжжя" УНІАН підтвердили і повідомили, що даний злочин кваліфікований, як "замах на вбивство".

"Порушена кримінальна справа за ст. 15, 115 Кримінального кодексу України - "замах на вбивство". Ведеться слідство. Затримати того, хто стріляв, поки що не вдалося", - констатували в ГУ МВС України у Запорізькій області.