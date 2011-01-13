На ринку в Харкові вилучили 2 кг тротилу і дві гранати

На одному з ринків Харкова працівники відділу карного розшуку міського управління міліції вилучили у чоловіка близько 2 кг тротилу і дві гранати.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, тротил, одну гранату Ф-1 та ще одну гранату невстановленого зразка часів Великої Вітчизняної війни було вилучено в 40-річного мешканця міста Первомайського.

За словами начальника відділу карного розшуку Олександра ПЕТРОСОВА, міліція встановлює обставини, за яких у чоловіка з’явилася зброя та вибухівка, та навіщо він привіз їх до Харкова.