На ринку в Харкові вилучили 2 кг тротилу і дві гранати

00:16, 13 січня 2011
Суспільство
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Повідомляє ГУ МВС

На одному з ринків Харкова працівники відділу карного розшуку міського управління міліції вилучили у чоловіка близько 2 кг тротилу і дві гранати.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, тротил, одну гранату Ф-1 та ще одну гранату невстановленого зразка часів Великої Вітчизняної війни було вилучено в 40-річного мешканця міста Первомайського.

За словами начальника відділу карного розшуку Олександра ПЕТРОСОВА, міліція встановлює обставини, за яких у чоловіка з’явилася зброя та вибухівка, та навіщо він привіз їх до Харкова.

 

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