Трамвай і тролейбус у Харкові подорожчають до 1,5 грн

Вартість проїзду у трамваях і тролейбусах Харкова незабаром зросте з 1 гривні до 1 гривні 50 коп.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на позачерговій сесії Харківської міської ради міський голова Геннадій КЕРНЕС.

За його словами, причиною зростання вартості проїзду у міському пасажирському електротранспорті є подорожчання енергоносіїв і запчастин.

«В умовах подорожчання енергоносіїв і запчастин, для збереження електротранспорту необхідно встановити новий тариф на проїзд», - сказав Г.КЕРНЕС.

Нині вартість проїзду у трамваях і тролейбусах Харкова становить 1 грн.