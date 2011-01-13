Трамвай і тролейбус у Харкові подорожчають до 1,5 грн
04:32, 13 січня 2011Суспільство
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Слідом за енергоносіями та запчастинами
Вартість проїзду у трамваях і тролейбусах Харкова незабаром зросте з 1 гривні до 1 гривні 50 коп.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на позачерговій сесії Харківської міської ради міський голова Геннадій КЕРНЕС.
За його словами, причиною зростання вартості проїзду у міському пасажирському електротранспорті є подорожчання енергоносіїв і запчастин.
«В умовах подорожчання енергоносіїв і запчастин, для збереження електротранспорту необхідно встановити новий тариф на проїзд», - сказав Г.КЕРНЕС.
Нині вартість проїзду у трамваях і тролейбусах Харкова становить 1 грн.
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