Суд заборонив Табачнику закривати заповідник на Львівщині

Сьогодні Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконними дії міністра освіти і науки України Дмитра ТАБАЧНИКА в частині закриття природного заповідника Розточчя у Львівській області, який перебуває у підпорядкуванні міністерства.

Київський еколого-культурний центр і Екоправе-Київ оскаржили дії Д.ТАБАЧНИКА в суді і виграли суд, повідомили УНІАН у прес-службі Київського еколого-культурного центру.

Таким чином, екологам вдалося врятувати від незаконного закриття унікальний природний об’єкт-заповідник Розточчя, де росте 28 видів судинних рослин і більш як десять видів тварин, занесених до Червоної книги України, йдеться в повідомленні.

На базі заповідника Розточчя ЮНЕСКО планувало створити спільний польсько-український резерват, «і якби наказ ТАБАЧНИКА про закриття Розточчя залишався в силі, резерват не був би створений і міг початися міжнародний скандал», відзначили в Київському еколого-культурному центрі.

Прес-служба центру нагадує, що «це вже другий суд, який дані екологічні організації виграли у ТАБАЧНИКА за останні півроку. До цього Київський еколого-культурний центр і Екоправе-Київ виграли у нього суд з екологічної етики».