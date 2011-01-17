Кашпіровський вимагає 400 тисяч рублів за образу

Анатолій Кашпіровський сьогодні звернувся до Савьоловського суду Москви з позовом до Всеросійської державної телерадіокомпанії (ВДТРК) про компенсацію моральної шкоди у розмірі 200 тисяч рублів за трансляцію передачі, в якій містилося твердження про шкоду його телесеансів, повідомив РАПСІ (Російському агентству правової і судової інформації) адвокат Кашпіровського Сергій Жорін.

Підставою для подання позову послужив виступ головного психіатра міністерства оборони РФ Владислава Шамрея в телепередачі "Смерті немає. Таємниця академіка Бехтерєва", що транслювалася в лютому 2008 року. Шамрей стверджував, що Кашпіровський нібито завдавав шкоди значній кількості людей і розумів це.

Жорін вважає, що ці слова є твердженням про факт, який принижує честь, гідність і ділову репутацію Кашпіровського.

"За цим позовом проходять два відповідачі - ВДТРК і Шамрей. З кожного з них ми вимагаємо стягнути по 200 тисяч рублів компенсації моральної шкоди, а також спростувати помилкові відомості", - пояснив адвокат.

Анатолій Кашпіровський - кандидат медичних наук і майстер спорту СРСР з важкої атлетики, психотерапевт, що здобув популярність у 1989 році завдяки виступам перед масовою аудиторією та сеансам психотерапії за допомогою телебачення. Народився 1939 р. в Проскурові, Хмельницькій області. У 1962-му закінчив Вінницький медичний інститут, після його закінчення 25 років працював психіатром у Вінницькій психіатричній лікарні їм. академіка Ющенка.