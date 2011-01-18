Оголошений у розшук начальник ВБНОН прийшов здаватися сам

Оголошений у розшук начальник відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків Управління МВС України в Житомирській області Сергій ДЗЮБЕНКО здався правоохоронцям.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прокурор Житомирської області Микола ФРАНТОВСЬКИЙ повідомив сьогодні спільній з начальником УМВС України у Житомирській області Юрієм ІВАКІНИМ прес-конференції.

"5 січня цього року оголошений у розшук начальник відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків Житомирського УМВС Сергій ДЗЮБЕНКО сам здався правоохоронцям", - сказав прокурор.

При цьому М.ФРАНТОВСЬКИЙ нагадав, що колишнього керівника ВБНОН підозрюють у скоєнні кількох злочинів, серед яких вказівки підлеглим брати хабарі.

Він також пообіцяв, що кримінальну справу проти згаданого керівника ВБНОН буде доведено до суду, і він буде покараний.

"Під час суду журналісти дізнаються про такі подробиці дій цього горе-керівника та деяких підлеглих, що навіть важко повірити", - зазначив прокурор.

У свою чергу, Ю.ІВАКІН додав, що на початку січня цього року С.ДЗЮБЕНКА звільнено з правоохоронних органів за дискредитацію міліції.

Як повідомляв УНІАН, прокуратурою Житомирської області 15 грудня 2010 року було порушено кримінальну справу проти двох оперуповноважених ВБНОН УМВС України в Житомирській області, які вимагали від громадянина хабар на суму 15 тис. доларів США.

У ході досудового слідства було встановлено, що також порушував чинне законодавство начальник ВБНОН УМВС України в області, зокрема, давав підлеглим вказівки брати хабарі.

На підставі встановлених фактів проти начальника ВБНОН УМВС України в області порушено кримінальну справу за частиною 3 ст. 364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Однак обвинувачений на виклик до слідчих органів не з’являвся і не повідомляв про своє місцезнаходження. У зв’язку з такими обставинами 30 грудня 2010 року начальника ВБНОН УМВС України було оголошено в розшук.