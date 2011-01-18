Екс-заступника голови столичної РДА спіймали на хабарі

Правоохоронці затримали сьогодні у Києві колишнього заступника голови Солом’янської районної державної адміністрації під час одержання хабара.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Києві.

За даними міліції, екс-чиновник за підписання договору оренди приміщення комунальної власності Солом’янського району Києва вимагав від керівництва одного зі столичних громадських об’єднань 15,5 тис. дол. Під час одержання хабара в офісі цієї установи на вул. Драгоманова в Києві колишнього посадовця було затримано на гарячому.

Наразі правоохоронцями згідно з вимогами чинного законодавства задокументовано цей факт хабарництва. Матеріали направлені до прокуратури для прийняття відповідного рішення.