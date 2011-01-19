Обнулення ввізного мита на алкоголь - вимушений крок

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ підкреслює, що обнулення ставки ввізного мита на імпорт алкоголю продиктований умовами членства країни у Світовій організації торгівлі (СОТ)

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в ефірі «5-го каналу».

За словами М.АЗАРОВА, будь-які докори в тому, що Україна таким кроком продемонструвала відсутність турботи про вітчизняного товаровиробника, безпідставні.

«Докори тут безпідставні, тому що вступила в силу одна з угод (із СОТ – УНІАН), яку Україна підписала в 2005-му і 2006-му роках. І ці зобов`язання зі вступу нашої країни у СОТ треба виконувати», - заявив М.АЗАРОВ.

Нагадаємо, що з 1 січня 2011 року Україна в рамках зобов`язань перед Світовою організацією торгівлі обнулила імпортні мита на алкогольну продукцію і спирт.