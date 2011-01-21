У Києві до Дня Соборності символічно поєднають два береги Дніпра

Беручи приклад із першого «живого» ланцюга 1990 року, 22 січня в Києві, на мосту Патона, небайдужі візьмуться за руки і символічно поєднають два береги Дніпра.

Особливістю столичної акції стане 30-метровий державний прапор, утворений за допомогою усіх учасників та можливість доєднатися до акції «Причепи Стрічку» - доєднайся до святкування Дня Соборності!

Головна мета – об’єднати українців під національним прапором. Акція не є політичною і єдиною дозволеною символікою – є державна. Заборонена будь-яка символіка громадських і партійних організацій.

Акція відбувається вже четвертий рік поспіль і з кожним разом збирає все більшу кількість учасників. ЇЇ засновником і організатором є Братство козацького бойового звичаю “Спас”. Цього року акція проходить за підтримки друзів: Громадянський рух «Відсіч», «Молода Просвіта», «Український погляд», Молодіжний Націоналістичний Конгрес, СТК «Скіфи», ВМГО «Демократичний Альянс», РЦПВ «Звитяга», Спудейське Братство НаУКМА, НСОУ «Пласт» (станиця Київ), Фундація регіональних ініціатив.

ПРОГРАМА АКЦІЇ:

11.00 – збір учасників з обох берегів мосту Патона

11.00 – 11.30 – конкурс малюнків на обличчі

11.30 – 11.45 – початок об’єднання берегів посередині Дніпра

12.00 – 12.15 – учасники беруться за руки, утворюють живий ланцюг та символічний 30-ти метровий прапор України

12.15 – 12.30 – учасники співають гімн України і створюють «хвилю»

12.30 – 13.00 – відхід до зупинок транспорту, спільне фотографування

13:00 – нагородження кращого малюнку на обличчі

13.00 – 17.00 – почесна варта біля інформаційного банеру ЗУНР + УНР = Соборна Україна!

13.00 – 16.00 – Проведення акції «Причепи Стрічку» - доєднайся до святкування Дня Соборності. Відбудеться роздача інформаційних листівок про день Соборності України та синьо-жовтих стрічок.

Паралельно київському дійству, «живий» ланцюг буде утворено і в інших містах по всій Україні.