Джарти просить Януковича поквапити Литвина і Азарова

Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ просить Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА допомогти кримським ініціативам пройти швидке узгодження в органах центральної влади.

Про це він сказав у ході засідання Ради регіонів під головуванням В.ЯНУКОВИЧА, повідомили УНІАН у прес-службі Радміну Криму.

В.ДЖАРТИ заявив, що уряд Криму виконав доручення глави держави й розробив пакет законодавчих ініціатив і проекти програм.

Підготовлені законопроекти про розвиток Автономної республіки Крим, про Раду міністрів Криму; про наведення порядку в земельній сфері; про вдосконалення управління майном, проекти державних цільових програм «Вода Криму», «Розвиток транспортно-дорожнього комплексу», «Екологічно безпечний Крим».

«На жаль, такі необхідні для розвитку автономії документи вкрай повільно проходять численними сходами розглядів і нескінченних узгоджень. Наприклад, повністю відпрацьований і внесений на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо земельних відносин не був підтриманий депутатами Верховної Ради, не голосували навіть окремі депутати фракції Партії регіонів. Проекти законів про розвиток Криму й Раду міністрів проходять повторне узгодження в Кабінеті міністрів України. Державні цільові програми також гальмуються центральними міністерствами та відомствами», - сказав В.ДЖАРТИ.

У зв`язку з цим уряд автономії звертається до Президента з проханням надати підтримку ініціативам регіону.

"У свою чергу ми готові на загальнонаціональному й міжнародному рівнях зробити презентацію наших стратегічних підходів до планування та управління розвитком, поділитися досвідом, почути зауваження, зміцнити партнерство з іншими регіонами. І, звичайно, Крим готовий стати майданчиком і взяти активну участь у реалізації національних проектів", - сказав В.ДЖАРТИ.