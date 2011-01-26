Тимошенко подивилася "Націю" Марії Матіос

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що талановиті українські письменники не дозволять жодному політику переписати історію України.

Як повідомляє сайт БЮТ-Батьківщини, таку думку лідер партії висловила після вистави "Нація" за однойменним твором відомої української письменниці Марії МАТІОС у постановці Івано-Франківського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Івана Франка, який зараз перебуває з гастролями у Києві.

Ю.ТИМОШЕНКО поділилися позитивними емоціями, які викликала у неї "ця шикарна вистава". За її словами, жоден політик "не зможе переписати нашу історію, коли в Україні є такі письменники, такі режисери, такі вистави і така молодь".

Після вистави Ю.ТИМОШЕНКО у неформальній обстановці поспілкувалася з М.МАТІОС, директором та художнім керівником Івано-Франківського театру Ростиславом ДЕРЖИПІЛЬСЬКИМ, артистами театру, що грають у виставі.

25 років - середній вік акторів, яких Р.ДЕРЖИПІЛЬСЬКИЙ задіяв у постановці "Нації" і "Солодкої Дарусі" М.МАТІОС. Ці обидві вистави були представлені на сцені столичного театру.