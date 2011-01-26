Туреччина допоможе кримським татарам

Туреччина продовжить програму надання допомоги в придбанні або будівництві житла для репатріантів, почату при колишньому Президенті країни Сулеймані Демірелі, а також докладе зусиль для збільшення в Криму шкіл із навчанням кримськотатарською мовою.

Така домовленість була досягнута в ході зустрічі прем`єр-міністра Туреччини Реджепа Тайїпа ЕРДОГАНА з лідером меджлісу кримських татар Мустафою ДЖЕМІЛЄВИМ, повідомили УНІАН у прес-служба меджлісу.

Зокрема, Р.ЕРДОГАН доручив президенту Турецького агентства міжнародної співпраці та розвитку (TІKA) вжити заходи, щоб до 1 вересня була здана в експлуатацію недобудована школа в мікрорайоні Фонтани в Сімферополі, для завершення якої потрібно 27 млн. грн., а також виконати основні роботи з будівництва школи в Бахчисараї.

«Президент TIKA Мусса КУЛАКЛИКАЯ запевнив прем`єр-міністра, що доручення буде неодмінно виконано, якщо не буде якихось перешкод зі сторони української влади», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр Туреччини 24-25 січня перебував із офіційним візитом у Києві.