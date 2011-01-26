Кабмін звільнив своїх представників у ВР, КСУ і КМДА

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням від 26 січня № 52-р звільнив Івана ТКАЛЕНКА з посади представника уряду у Верховній Раді у зв`язку з переходом на іншу роботу.

Про це повідомляється на сайті Кабміну.

Також уряд своїм розпорядженням № 54-р звільнив Володимира ВОЗНЮКА з посади постійного представника Кабінету Міністрів України у Конституційному Суді України у зв`язку з переходом на іншу роботу, а розпорядженням № 55-р звільнив Миколу БІЛОБЛОЦЬКОГО від виконання обов`язків представника Кабінету Міністрів України у Київській міській раді і Київській міській державній адміністрації.