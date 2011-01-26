Табачник нагородив переможців конкурсу "Пишаюсь тим, що я українець!"

Переможців всеукраїнського конкурсу студентських та учнівських творчих робіт «Я пишаюсь тим, що я українець!», організатором якого виступила всеукраїнська молодіжна громадянська організація «Молоді регіони», привітав та нагородив грамотами та Apple iPаd міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро ТАБАЧНИК.

Як повідомили УНІАН у прес-службі організації «Молоді регіони» переможцями стали Віра ПУСТОВАЛОВА з Харкова за новелу «Моя Україна: кадр за кадром», Альона СІВКОВА з Дніпропетровська та Уляна БУДНІК з Івано-Франківська.

Д.ТАБАЧНИК наголосив, що «головною метою конкурсу, в якому взяли участь представники усіх 27 регіонів України, було продемонструвати рівень вільного мислення і креативність усіх учасників”. “Я думаю, що незалежно від того, хто став переможцем, вони всі продемонстрували найкращі результати», – зауважив міністр.

Голова ВМГО «Молоді регіони», народний депутат України Андрій ПІНЧУК (фракція Партії регіонів) зазначив, що на конкурс «ми отримали 464 роботи з усіх регіонів України, а до фінального етапу потрапили 27 найталановитіших учасників”. Він наголосив, що варто “пишатися тим, що ми українці”. “Це легко довести у творчості, тільки якщо справді це відчувати. У щирості української молоді сумніватися неможливо», - вважає А.ПІНЧУК.