Пілоти морської авіабригади літають тепер утричі більше

З початку навчального року (з 1 грудня 2010 року) наліт екіпажів Сакської морської авіаційної бригади Військово-морських сил Збройних сил України збільшився утричі порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі Командування українських ВМС, збільшення годин нальоту стало можливим в результаті покращення забезпечення з’єднання паливно-мастильними матеріалами, а також більш ритмічного фінансування ремонтно-відновлювальних робіт авіатехніки.

За інформацією заступника начальника управління морської авіації Командування ВМС України полковника Андрія ОРЛОВА, чергова льотна зміна відбулася сьогодні вночі. Завдання виконували екіпажі літаків Ан-26, Бе-12 та вертольота Ка-27. Метою заходу стало підвищення льотних навичок екіпажів бригади, підготовка вертолітників до здійснення посадки на корабель, відпрацювання пілотами визначених завдань у складних метеоумовах, зокрема, виконання польотів і заходження на посадку за допомогою приладів. У ближчі дні авіатори бригади також планують провести польоти.

Загалом у поточному навчальному році особовим складом Сакської морської авіаційної бригади вже проведено 5 льотних зміни і три забезпечення виходу кораблів у море, під час яких морські льотчики здійснили протичовнову охорону та оборону, висвітлення надводної та підводної обстановки, виконали пошуково-рятувальні завдання.