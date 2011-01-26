Індекс реальної заробітної плати в Україні зріс на 10%

Індекс реальної заробітної плати в Україні за підсумками 2010 року зріс на 10,2%.

Про це повідомляє Державний комітет статистики.

У грудні 2010 року індекс реальної зарплати зріс на 10,5% порівняно з аналогічним показником 2009 року.

Рівень середньомісячної заробітної плати штатних працівників у січні-грудні 2010 року становив 2,239 тис. грн., що на 20% більше порівняно з січнем-груднем 2009 року.

У середньому заробітна плата працівників з повною зайнятістю по Україні у грудні 2010 року становила 2,801 тис. грн., що на 12,3% більше порівняно з листопадом. Заробітна плата штатних працівників у грудні 2010 року становила 2,629 тис. грн., що на 11,7% більше порівняно з листопадом.

Розмір фонду оплати праці в 2010 році становив 297,142 млрд. грн., зокрема у грудні – 28,633 млрд. грн.

В умовах примусової неповної зайнятості торік перебували: без збереження зарплати - 56,3 тис. осіб, на умовах роботи неповний день (тиждень) – 498,7 тис. осіб.

Кількість найманих робітників у грудні 2010 року скоротилася на 0,9% порівняно з листопадом - до 10,578 млн. осіб.