В Україні - до 23° морозу

28 січня по Україні морозна погода зберігатиметься.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, завтра місцями у західних та північних областях, а вранці та вдень - і в південній частині, невеликий сніг, в Криму - помірний сніг, вдень подекуди з дощем; на решті території - без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вночі та вранці у центральній та східній частині місцями туман. Вітер північно-східний та східний, 3-8 м/с. Температура вночі - 7-12° морозу, вдень - 2-7° морозу; на Лівобережжі та в центральних областях вночі - 12-17° морозу, на сході при проясненнях місцями - 20-23°, вдень - 6-11° морозу; в Криму вночі - 3-8° морозу (на Південному узбережжі - близько 0°), вдень - 0-5° тепла.

По Київській області хмарно з проясненнями. Місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі - 7-12°, вдень - 2-6° морозу.

По Києву - хмарно з проясненнями. Місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі - 7-9°, вдень - 3-5° морозу.