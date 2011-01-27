Київенерго: температура падає, переговори ведуться, борги ростуть

У АК “Київенерго” заявляють, що неможливо спрогнозувати, коли покращить ситуація з теплопостачанням будинків киян.

Про це УНІАН сказало поінформоване джерело в “Київенерго”.

Відповідаючи на питання, як вирішується ситуація з розрахунками з боргів як із самою компанією, так і компанії з “Нафтогазом”, і коли поновитися нормальна подача тепла киянам, співбесідник агентства, зокрема, сказав: “Прогнозувати, коли покращиться ситуація, в принципі неможливо. Тому що ми нею не керуємо. Нею керують газівники. Якщо їх хтось переконає, то тоді вони відновлять подачу газу, а поки що вони їздять по містах в областях і відключають...”.

Співбесідник відзначив, що хоч переговорний процес щодо ситуації ведеться, але поки що якихось результатів немає. Позиція енергокомпанії залишається такою, що була тиждень тому, коли тільки почалося обмеження постачання газу: “Наша позиція – ми її повісили на нашому сайті 19 січня, і з 19-го нічого не змінюється. Нічого не змінилося: температура як падала, так і падає, переговори як велися, так і ведуться, борги тільки зростають, а ситуація не змінюється”.

Коментуючи вчорашню заяву голови Київської міської державної адміністрації Олександра ПОПОВА про те, що місто на сьогоднішній день практично не має боргів перед “Київенерго” і нові борги з різниці в тарифах мають погашатися вже через держбюджет, представник компанії сказав, що “Київенерго” все одно, звідки їм перерахують ці гроші:

“Нам все одно, хто перерахує нам гроші - держбюджет чи міськбюджет... Керівництво компанії зустрічається і з урядом, і з представниками місцевих влад, всі займаються вирішенням питання. А питання в тому, що газівникам потрібні гроші для розрахунку з росіянами за газ. Але у нас немає надходжень, і ми, відповідно, не можемо проплатити”, - сказав співбесідник агентства.

Джерело також повідомило, що зараз температура теплоносія, який виходить з ТЕЦ, майже на 20 градусів нижче за показник температурного графіка, розрахованого для сьогоднішніх погодних умов. І це, природно, дуже добре відчувають кияни.

“Враховуючи, що холодає, населення відразу відчуло. Тому що за нормою має бути температура теплоносія на виході з ТЕЦ вище 80 градусів, а він зараз трохи вище 60. Грубо кажучи, 20 градусів недогріву. Це, звичайно ж, ще не критично. Для устаткування це небезпеки не несе, але вже критично для населення”, - прокоментував джерело зниження температури теплоносія.

Нагадаємо, 20 січня “Київенерго” повідомила, що 19 січня з 14.00 «Київтрансгазом» почато примусове зниження тиску газу на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, що обслуговують будинки, в яких мешкає близько 2 млн. киян.

У компанії відзначили, що між «Київенерго» і газівниками підписані договори на постачання газу для вироблення теплової енергії для потреб населення, але виникли складнощі через обов`язкової умови про 30% передоплати, здійснити яку не представляється можливим через вже наявні борги компанії перед постачальниками палива, викликані великою заборгованістю перед “Київенрго”. Так, за даними компанії, станом на 19 січня 2011 року борг «Київенерго» за спожитий газ становить 1 млрд. 370 млн. грн. При цьому борги перед компанією споживачів і бюджету сукупно становлять більш як 3,5 млрд. грн.

Очікуваний на 1 лютого 2011 року борг з компенсації різниці між витратами компанії на виробництво теплової енергії та встановленими тарифами становитиме 1 млрд. 119 млн. грн. (на 1 січня 2011 року становив 1 млрд. 9 млн. грн.).

У “Київенерго” відзначили, що значне зниження тиску газу може призвести до відключення енергетичного устаткування (блоки і котли). У разі зміни ситуації “Київенерго” обіцяло повідомляти додатково.