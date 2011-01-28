Колишні митники організували групу контрабандистів
00:18, 28 січня 2011Суспільство
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Повідомляє сумська прокуратура
У Сумській області викрито організовану злочинну групу контрабандистів, яка завдала державному бюджету шкоди на суму понад 5,5 млн. грн.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Сумської області, організували ОЗГ двоє колишніх інспекторів Сумської митниці. Також до її складу увійшли директор підприємства і двоє безробітних.
Учасники злочинної групи впродовж 2009-2010 років ввозили на територію України транзитні вантажі без мети їх фактичного вивозу.
Стосовно фігурантів прокуратурою Сумської області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України.
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