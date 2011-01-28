Кабмін реорганізував інститут в академію

Кабінет міністрів України утворив Одеську державну академію технічного регулювання та якості.

Відповідне розпорядження від 26 січня № 57-р розміщено на Урядовому порталі.

Згідно з документом, Одеська державна академія технічного регулювання та якості створена на базі Одеського державного інституту вимірювальної техніки, що реорганізується шляхом перетворення за пропозицією Міністерства освіти і науки, молоді та спорту.

Розпорядженням передбачено, що витрати, пов’язані з утворенням Одеської державної академії технічного регулювання та якості, буде здійснено у межах коштів, передбачених Міністерству освіти і науки, молоді та спорту для підготовки кадрів.

Студенти Одеського державного інституту вимірювальної техніки продовжують навчання в Одеській державній академії технічного регулювання та якості.