Азаров поділив Україну між міністрами (список)

Кабінет міністрів вніс зміни у розпорядження про забезпечення взаємодії Кабміну з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у зв’язку зі змінами у своєму складі.

Відповідне розпорядження Кабміну №31 від 19 січня розміщено на сайті уряду.

Документом визначено, що

- керівник Міністерства економічного розвитку і торгівлі (Клюєв А.П. - Прим.) безпосередньо відповідає за взаємодію з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування: Автономна республіка Крим, Запорізька, Харківська області і Севастополь;

- керівник Міністерства інфраструктури (Колесніков Б.В.) – Волинська, Донецька області і Київ;

- керівник Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (Тихонов В.М.) - Луганська, Миколаївська, Рівненська, Херсонська області;

- керівник Міністерства соціальної політики (Тігіпко С.Л.) – Дніпропетровська, Кіровоградська, Хмельницька, Чернігівська області;

- керівник Мін’юсту (Лавринович О.В.) - Вінницька область;

- керівник Міністерства культури (Кулиняк М.А.) - Івано-Франківська область;

- керівник Міністерства енергетики та вугільної промисловості (Бойко Ю.А.) - Чернівецька область;

- керівник Міністерства аграрної політики та продовольства (Присяжнюк М.В.) - Житомирська область;

- керівник МНС (Балога В.І.) - Закарпатська область;

- керівник МВС (Могильов А.В.) - Київська область;

- керівник Антимонопольного комітету (Цушко В.П.) - Сумська область;

- керівник Міністерства освіти і науки, молоді та спорту (Табачник Д.В.) - Полтавська область;

- керівник Міністерства екології та природних ресурсів (Злочевський М.В.) - Одеська область;

- керівник МОЗ (Ємець І.М.) - Тернопільська область;

- керівник Мінфіну (Ярошенко Ф.О.) - Черкаська область.