Президентом «Інтобуду» став 22-річний син убитого Коробчинського

22-річного сина Артура вбитого одеського політика і бізнесмена Олександра Коробчинського призначено правлінням промислово-будівельної групи «Інтобуд» на посаду президента однойменної компанії.

Як передає кореспондент УНІАН, заяву про це оприлюднив сьогодні голова правління компанії Олексій КОТЛІН.

Артур КОРОБЧИНСЬКИЙ, який обійняв посаду свого батька в будівельній компанії, навчається на п`ятому курсі Одеської академії будівництва та архітектури.

А.КОРОБЧИНСЬКИЙ – один із чотирьох дітей сім`ї КОРОБЧИНСЬКИХ, фінансові активи якої становлять, за оцінками бізнес-експертів, близько 50 млн. дол.

Тим часом, розслідування вбивства 41-річного лідера Партії промисловців і підприємців, який створив разом із групою підприємців компанію «Інтобуд», так і не вийшло на кілера.

Як заявив на прес-конференції перший заступник прокурора Одеської області Олександр МРИХІН, посилена слідчо-оперативна група відпрацьовує декілька версій замовного вбивства, в рамках розслідування проводиться понад десяток судово-медичних і медико-криміналістичних експертиз.

Як повідомлялося, 41-річний О.Коробчинський був розстріляний 5 січня недалеко від свого будинку в центрі Одеси. Від численних поранень він помер того ж вечора в приватній клініці.