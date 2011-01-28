Янукович запросив прем'єра Великої Британії в Україну

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запросив прем’єр-міністра Великої Британії Девіда КЕМЕРОНА відвідати Київ з офіційним візитом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося під час зустрічі В.ЯНУКОВИЧА і Д.КЕМЕРОНА, яка відбулася сьогодні у Давосі в рамках участі Президента України у Всесвітньому економічному форумі.

Сторони обговорили актуальні питання співробітництва України і Великої Британії, покращення бізнес-клімату для роботи британських компаній в Україні, питання співробітництва України і Євросоюзу, а також порушили тему проведення міжнародної конференції з питань ядерної безпеки, яка відбудеться у квітні 2011 року у Києві з приводу 25-ї річниці Чорнобильської катастрофи.