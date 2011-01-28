Вищий госпсуд підтвердив місце будівництва головної кримської мечеті

Вищий госпсуд України підтвердив право кримських мусульман будувати соборну мечеть на ділянці по вулиці Ялтинській, 22 у Сімферополі, стверджує заступник муфтія Криму Джеміль БІБІШЕВ.

Як передає кореспондент УНІАН, у поширеному сьогодні повідомленні прес-служби Духовного управління мусульман Криму (ДУМК) йдеться, що Вищий госпсуд 26 січня не задовольнив касаційну скаргу кримської прокуратури на рішення Севастопольського апеляційного господарського суду від 3 листопада 2010 року.

Апеляційна інстанція Севастополя відмовила у відновленні термінів на оскарження рішення Госпсуду Криму. Він 12 травня 2010 року зобов`язав міську раду Сімферополя в 10-денний термін із дня набуття чинності рішення укласти з ДУМК договір оренди землі на Ялтинській, 22. У разі неукладення договору міськрадою протягом 10 днів він вважався укладеним.

Таким чином, заявляє ДУМК, рішення кримського Госпсуду залишається чинним. «Отже, за рішенням суду, ділянка по вул. Ялтинській, 22 перебуває в оренді Духовного управління мусульман Криму», - стверджує Д.БІБІШЕВ.

Нагадаємо, Духовне управління мусульман Криму спочатку планувало побудувати головний храм кримських мусульман у сімферопольському парку «Салгірка», пізніше погодилося на альтернативну пропозицію спорудити мечеть по вулиці Ялтинській, 22 у районі об`їзної траси.

Сімферопольська міськрада в 2004 році узгодив ДУМК місцерозташування ділянки в 2,7 га і видала дозвіл на розробку техдокументації з відведення землі в оренду. Проте пізніше відмовила в землевідведенні.

Депутати в 2008 році рекомендували управлінню мусульман будувати мечеть на ділянці в 2,7 га по вулиці Луговій, 6 і надали статус лісопаркової зони ділянці по вулиці Ялтинській. Міськрада пояснювала відмову виділити ділянку на Ялтинській її знаходженням у охоронній зоні водосховища.

Після чого кримські татари завезли на ділянку на Ялтинській камінь-ракушняк.