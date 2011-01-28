Азаров: ніхто не повинен ставити під загрозу Євро-2012

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що на заключному етапі підготовки до Євро-2012 ніхто не повинен ставити під загрозу проведення Чемпіонату в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі програми «Велика політика» на телеканалі «Інтер».

Прем`єр підкреслив, що ні уряд, ні Президент не втручаються в діяльність Федерації футболу України.

«Ми не втручаємося в їхні справи, але ми несемо на собі відповідальність за підготовку країни до Євро-2012. Ми несемо колосальні витрати, і ось про це всі ці діячі повинні дуже серйозно думати», - заявив М.АЗАРОВ, висловлюючи свою думку з приводу можливості УЄФА позбавити Україну права проведення Євро-2012, у разі продовження втручання органів державної влади в діяльність ФФУ.

«Я хотів би звернути увагу всіх діячів, які беруть участь у цьому процесі на те, що Україна понесла колосальні витрати, напружила колосальні зусилля, зараз, на заключній стадії - особливо. Тому вони всі свої дії повинні пов`язувати з цією ситуацією», - заявив М.АЗАРОВ.

При цьому він не став висловлювати свою думку з приводу ролі чинного президента ФФУ Григорія СУРКІСА в цій ситуації.

«Я далекий від усіх інтриг, які там відбуваються. Ніхто не повинен ставити під загрозу проведення Євро-2012 у країні. Занадто багато поставлено на карту, щоб чиїсь амбіції зіграли тут вирішальну роль», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, у листі УЄФА на адресу Федерації футболу України, оприлюдненому днями на офіційному сайті УЄФА, йдеться, що УЄФА може позбавити Україну права проведення Євро-2012 у разі продовження втручання органів державної влади в діяльність ФФУ.