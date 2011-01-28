Губернатор: Україна і Польща успішно проведуть Євро-2012

Голова Львівської ОДА Михайло ЦИМБАЛЮК переконаний, що Україна і Польща успішно проведуть Чемпіонат Європи з футболу 2012 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, про це він заявив під час зустрічі з воєводою Підкарпатського воєводства Малгожатою ХОМИЧЕМ у пункті пропуску «Краковець-Корчова» (Підкарпатське воєводство, Польща).

М.ЦИМБАЛЮК також підкреслив пріоритетність і важливість розвитку партнерських відносин між Україною та Польщею. «У світлі підготовки до Євро-2012 – я переконаний, що ми проведемо Чемпіонат успішно – ми маємо тісно співпрацювати над розбудовою та модернізацією кордонів, розробкою концепції руху під час Чемпіонату та проаналізувати, яким буде економічний ефект від розбудови кордону після Євро-2012. Ми домовилися з воєводою про проведення спільних зустрічей зі згаданих питань. Маємо чого вчитися, у нас є багато спільних проблем і завдань, які можна вирішувати у робочому порядку», – заявив голова Львівської ОДА.

Зокрема, уточнив М.ЦИМБАЛЮК, польська сторона порушила питання будівництва під’їзної дороги до пункту пропуску «Грушів-Будомєж» з української сторони. «Я звернувся до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, уряду щодо питання виділення коштів у 2011 році на цю дорогу. Має бути рішення щодо фінансування робіт. Проект будівництва дороги вже готовий. Ми зацікавленні у будівництві під’їзних шляхів до кордонів. Ведуться роботи з реконструкції під’їзних шляхів до Шегинь, Краковця, Рава-Руської. Роботи будуть завершені цього року. Уряд виділив кошти на ці цілі», – сказав М.ЦИМБАЛЮК.

Як повідомляв УНІАН, у листі УЄФА на адресу Федерації футболу України, оприлюдненому днями на офіційному сайті УЄФА, йшлося про те, що УЄФА може позбавити Україну права проведення Євро-2012 у разі продовження втручання органів державної влади у діяльність ФФУ.