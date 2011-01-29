Власник нафаршував більярдний клуб прихованими відеокамерами

Донецькій області суд оштрафував підприємця за незаконне використання ним спеціальних технічних засобів для негласного отримання інформації.

Про це УНІАН повідомили в прес-групі управління СБУ в Донецькій області. Згідно з повідомленням, набув чинності вирок Червоноармійського міськрайсуду Донецької області стосовно приватного підприємця, який незаконно використовував спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації, – його визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.359 КК України й призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 200 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян.

В управлінні СБУ нагадали, що в лютому 2010 року цей місцевий житель, власник більярдного клубу, з метою збору інформації про клієнтів закладу, змісту їхніх розмов, а також діяльності й розмов персоналу, незаконно обладнав приміщення системою прихованого відеоспостереження та слухового контролю – 13 мініатюрними відеокамерами й мікрофонами. Інформація записувалася й накопичувалася на встановленому в робочому кабінеті підприємця комп`ютері.

Протиправну діяльність власника клубу було припинено співробітниками СБУ. Обладнання, яке згідно з висновками експертизи є спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації, вилучено, правопорушника визнано винним, зазначили в прес-групі.