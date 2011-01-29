Одеська ДАІ обурена хабарями по 200 гривень

За спроби дати хабарі інспекторам ДАІ вирішується питання про порушення кримінальної справи стосовно двох водіїв, зупинених за порушення Правил дорожнього руху.

Про це повідомили УНІАН у Відділі взаємодії зі ЗМІ Одеського облуправління ДАІ.

«Зокрема, співробітниками Овідіопольського райвідділу ДАІ було зупинено за перевищення швидкості руху автомобіль «Мітсубісі Л200» під керуванням 35-річного водія, який намагався дати співробітнику ДАІ з метою ухилення від адміністративного покарання хабар у розмірі 200 грн.»

На місці правопорушення складено протокол, грошову купюру в 200 грн. було вилучено.

Такого ж розміру хабар запропонував співробітникам Ренійського райвідділу ДАІ 24-річний водій автомобіля «ВАЗ-21013» - за нескладання адміністративного протоколу за порушення правил дорожнього руху.