Азаров: Україні є що запропонувати на світовому ринку

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що Україні є що запропонувати на високо конкурентному світовому ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі програми «Велика політика» на телеканалі «Інтер».

«Україні, безумовно, є що запропонувати світові. При певній відсталості індустрії, Україна є індустріальною державою: виробляє машинобудівну продукцію, продукцію металургійного виробництва, високотехнологічну продукцію. Україна виробляє і може виробляти величезну кількість конкурентоспроможної аграрної продукції», - заявив М.АЗАРОВ.

Він також вважає, що Україна має знайти своє місце і на ринку високих технологій.

«Для цього Україна має дуже серйозні активи, такі як: хороша система освіти, науки, досить висока культура. Це все - ті складові, які забезпечать просування України на інноваційному ринку», - заявив М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що Україна на зовнішніх ринках повинна не тільки пропонувати конкурентоспроможну продукцію, а й воювати за ринки, оскільки в світі - дуже жорстка конкуренція.